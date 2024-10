Stefan Bissegger verlässt EF Education-EasyPost Ende Saison. Foto: Sven Thomann 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dass Stefan Bissegger nach vier Jahren EF Education-EasyPost Ende Saison verlassen wird, war schon länger bekannt. Nun gibt der Zeitfahr-Europameister von 2022 auf Instagram sein neues Team bekannt. Er unterschreibt mit der französischen Equipe Decathlon AG2R La Mondiale einen bis Ende 2026 gültigen Vertrag.

Bissegger erhofft sich vom Teamwechsel auch einen Schub in seiner Paradedisziplin Zeitfahren, in der er zuletzt nicht mehr ganz an seine starken Leistungen der ersten zwei Profijahre anknüpfen konnte. «Das Team hat viel Arbeit in das Zeitfahren investiert und die Ergebnisse sind da. Ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten», lässt sich der Olympia-Sechste von Paris in einer Mitteilung des Teams zitieren.