«Grossartiges Radsportspektakel erlebt»

Wir haben versucht, es so würdig und gut wie möglich zu machen. Die Fassungslosigkeit bleibt. Eine erste Bilanz zu ziehen, ist daher nicht ganz einfach», sagt Rupf sichtlich betroffen weiter. «Nichtsdestotrotz haben wir am Sonntag gesehen, dass wir ein grossartiges Radsportspektakel erlebt haben. Wir haben auch gesehen, dass hunderttausende Menschen entlang der Strecke standen. Sie haben den Velosport in einem würdigen Rahmen zelebriert. Von unserer Seite her sind wir da in einem Spannungsfeld, einem permanenten Spagat zwischen persönlicher Betroffenheit, Fassungslosigkeit, Trauer – und gleichzeitig dem Radsport diese Plattform bieten zu können, die sie von uns erwarten.