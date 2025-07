Tour-Sieger Tadej Pogacar verzichtet auf die Teilnahme an der Vuelta. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tadej Pogacar verzichtet auf eine Teilnahme an der Vuelta. Dies geht aus dem Aufgebot hervor, das sein Team UAE zwei Tage nach dem vierten Triumph des 26-jährigen Slowenen an der Tour de France bekannt gibt.

Pogacar werde «eine wohlverdiente Pause einlegen, bevor er im September beim Grand Prix von Québec und Montréal in Nordamerika wieder an Wettkämpfen teilnimmt», teilt das Team UAE mit.

Pogacar hatte am Sonntag nach der Ankunft in Paris schon angedeutet, dass er sich müde fühle und die Vuelta eher keine Rolle spiele in seinen Planungen. Die Spanien-Rundfahrt beginnt am 23. August.