Der Schweizer Radprofi Stefan Küng (31) und seine Frau Céline haben ihr zweites Kind bekommen. Sohn Rémi kam am 23. Juli zur Welt, weshalb Küng dieses Jahr nicht an der Tour de France teilnahm.

1/5 Freudige Nachrichten bei der Familie Küng. Foto: Thomas Meier

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der Schweizer Radfahrer Stefan Küng (31) hat dieses Jahr nicht an der Tour de France teilgenommen. Der Grund dafür ist aber ein erfreulicher: Er und seine Frau Céline haben ihr zweites Kind bekommen. Ihr Sohn Rémi hat am 23. Juli das Licht der Welt erblickt, schreibt Küng in einem Instagram-Beitrag. Brüderchen Noé ist 3-jährig.

«Wir sind alle überglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein», so der Radprofi. Für ihn stehe jetzt Familienzeit an, ehe er sich dann für das nächste Rennen vorbereitet.

Berufliche Veränderung?

Nebst dem familiären Glück kommt auf Küng auch eine berufliche Änderung zu. «Ich habe dem Team gesagt, dass ich Ende Jahr gehen werde», sagte er im Juni gegenüber Blick. Die Zeichen verdichten sich zu einem Wechsel zum Schweizer Team Tudor.

Offiziell ist der Deal aber noch nicht, da Verträge laut UCI-Regeln erst ab August unterschrieben werden dürfen.