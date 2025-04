1/5 Radstar Fabio Jakobsen muss sich einer Operation unterziehen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Fabio Jakobsen muss sich einer Operation unterziehen und pausiert seine Karriere

Jakobsen überlebte 2020 einen lebensbedrohlichen Sturz bei der Polen-Rundfahrt

Pascal Keusch Redaktor Sport

Koma, Comeback, Titel und nun wieder unters Messer. Der ehemalige Tour-Etappensieger Fabio Jakobsen (28) muss seine Karriere erneut pausieren.

Seit längerem fährt der 28-jährige Holländer seinen eigenen Ansprüchen und vor allem denen seines Teams Picnic-PostNL hinterher. Nun scheint klar zu sein, weshalb. Es wurde festgestellt, dass Jakobsens Beckenarterien nicht genügend Blut in seine Beine pumpen.

Keine guten Nachrichten für einen Rad-Profi. «Er wird sich einer Operation unterziehen, um zu versuchen, das Problem zu beheben», wird der Picnics-Teamarzt in einer Pressemitteilung zitiert.

Ein lebensbedrohlicher Sturz verändert alles

Für den Sprinter, der es in seiner Karriere auf 46 Siege brachte, ist das nicht der erste schwere Rückschlag. Knapp fünf Jahre ist es her, da rang Jakobsen um sein Leben. An der Polen-Rundfahrt kollidiert der Holländer im Schlusssprint bei rund 80 km/h mit dem Absperrgitter. Bei diesem Horror-Sturz verliert er viel Blut und zieht sich schlimmste Verletzungen am Kopf zu. Im Spital wird er anschliessend in ein künstliches Koma versetzt.

Jakobsen kommt nach langer Behandlung wieder auf die Beine. Besser noch: Ein Jahr später gewinnt er die zweite Etappe der Tour de France im dänischen Nyborg. Im selben Jahr wird er Europameister im Strassenrennen.

0:52 Wieder an Polen-Rundfahrt: Rad-Profi Jakobsen nach Horror-Sturz in Lebensgefahr

Jakobsen will seine mentale Stärke beweisen

Sein Unfall habe ihm vor Augen geführt, dass nichts im Leben selbstverständlich sei und alles schnell vorbei sein könne. So äusserte er sich vor seinem ersten Rennen nach dem bösen Crash.

Nach seinem erneuten Rückschlag redet der 28-jährige Radstar jetzt über seine mentale Einstellung: «Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei vorwärtsmachen zu können.» Er habe den Winter lang hart trainiert, aber seine Beine bereiteten ihm Schwierigkeiten. «Immerhin haben wir jetzt den Grund der Probleme gefunden», sagt der Tour-Etappensieger von 2022 erleichtert.

Operiert wird Jakobsen diesen Mittwoch. «Die Operation bedeutet, dass Fabio zunächst etwa sechs Wochen lang nicht auf dem Rad sitzen wird», heisst es in der Teammitteilung. Es sei aber davon auszugehen, dass er zur zweiten Saisonhälfte nach der Tour de France wieder Rennen fahren kann. Sein Comeback käme zeitlich ganz gut mit seinem Schicksalsrennen, der Polen-Rundfahrt im August 2025. Seit seinem lebensbedrohlichen Sturz ist der Holländer die Rundfahrt allerdings nicht mehr gefahren.