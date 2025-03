Vom 12. bis 15. Juni kämpfen die Frauen um den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse 2025. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Etappenplan der diesjährigen Tour de Suisse der Frauen steht. Die viertägige Rundfahrt, die 2025 vor derjenigen der Männer ausgetragen wird, macht Halt in Sursee.

Die 2. Etappe führt von Gstaad an die am Sempachersee gelegene Gemeinde. Das dritte Teilstück wird ebenfalls in Sursee gestartet und führt nach Küssnacht am Rigi. Dort wird am Sonntag, 15. Juni, und damit parallel zum Finale der Frauen, auch die Rundfahrt der Männer lanciert.

Start- und Zielort der 1. Etappe der Tour de Suisse Women 2025 ist Gstaad im Berner Oberland.