1/2 Aufgrund der Verletzung muss es nun die Katalonien-Rundfahrt auslassen: Jonas Vingegaard. Foto: AFP

Darum gehts Jonas Vingegaard erlitt Gehirnerschütterung bei Sturz in Paris-Nizza

Dänischer Radsportstar stieg wegen Handprellung offiziell aus dem Rennen aus

Vingegaard verzichtete auf Katalonien-Rundfahrt elf Tage nach dem Sturz Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard (28) gab am Montag bekannt, dass er bei seinem Sturz auf der 5. Etappe von Paris-Nizza vor elf Tagen eine Gehirnerschütterung erlitt. Vingegaard, damals Träger des Leadertrikots, stieg am Tag nach dem Sturz offiziell wegen einer Prellung an der Hand aus dem Rennen aus. «Nach dem Sturz war mir schwindelig, und nach der Etappe war mir sehr übel und ich war unglaublich müde, was mehrere Tage anhielt», so Vingegaard. Er verzichtete diese Woche auf die Katalonien-Rundfahrt.