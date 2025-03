Erholt sich nach seinem Sturz zu Hause: Jonas Vingegaard. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jonas Vingegaard fährt die Fernfahrt Paris – Nizza nicht zu Ende. Der Däne muss wegen einer Handverletzung aufgeben.

«Jonas Vingegaard wird die heutige Etappe (6. Etappe, Red.) nicht bestreiten. Unsere Ärzte haben entschieden, dass es für ihn das Beste ist, sich zu Hause von seinem Sturz zu erholen und sich auf seine nächsten Ziele zu konzentrieren»c c , lassen die Verantwortlichen des Teams Visma-Lease a Bike wissen.

Die Verletzung an der linken Hand hat Vingegaard bei einem Sturz am Donnerstag während der 5. Etappe erlitten. Nach genaueren Untersuchungen handelt es sich um eine Prellung. Der zweifache Tour-de-France-Sieger musste wegen des Malheurs die Führung in der Gesamtwertung an seinen amerikanischen Teamkollegen Matteo Jorgensen abtreten.