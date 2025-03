Schurter/Colombo sorgen am Cape Epic für die Vorentscheidung

1/4 Das Duo Nino Schurter (l.) und Filippo Colombo gewinnt die Königsetappe am Cape Epic. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer Duo führt beim Cape Epic Mountainbike-Rennen in Südafrika

Extreme Wetterbedingungen: Über 40 Grad und Regenschlacht bei Königsetappe

Julian Sigrist Redaktor Sport

608 Kilometer und 16'500 Höhenmeter müssen die Fahrer am diesjährigen Cape Epic zurücklegen. Der legendäre Event in Südafrika, auch bekannt als «Tour de France des Mountainbikesports», gilt nicht umsonst als wichtigstes und vor allem härtestes Etappenrennen im Mountainbike.

Doch nicht nur das Profil der Strecke, auch das Wetter in Südafrika macht das Rennen zu dem, was es ist. An der dritten Etappe am Mittwoch stiegen die Temperaturen beispielsweise auf über 40 Grad an, weshalb das Rennen verkürzt und der Zielschluss verlängert werden musste. An der Königsetappe am Freitag sind die Temperaturen dann etwas tiefer, das Rennen wird stattdessen zur Regenschlacht.

Duo Schurter/Colombo vor dem Gesamtsieg

Am besten mit diesen Bedingungen kommt das Schweizer Duo – am Cape Epic wird in Zweierteams gefahren – Nino Schurter (38) und Filippo Colombo (27) klar. Nachdem sich die Gesamtführenden an den beiden Vortagen knapp dem italienischen Duo Braidot/Avondetto geschlagen geben mussten, absolvieren die Schweizer die 98 Kilometer und 2850 Höhenmeter auf der fünften Etappe eine Minute und zehn Sekunden schneller als die Italiener.

Für Schurter und Colombo, auch im Weltcup Teamkollegen im Scott-Rennstall, ist der Triumph der Königsetappe der zweite Etappen-Sieg am diesjährigen Cape Epic. Sie bauen damit ihre Führung im Gesamtklassement von 42 Sekunden auf fast zwei Minuten aus. Dass der Sieg aber noch nicht in trockenen Tüchern ist, weiss Schurter bestens. Vor zwei Jahren ging der Bündner zusammen mit Andri Frischknecht (30) als Gesamtführende in die letzte Etappe. Dort verloren sie aber über sechs Minuten auf die Spitze und fielen noch auf Rang drei zurück.

Das möchte der 38-Jährige in diesem Jahr verhindern. Für Schurter wäre der Sieg nach 2017 und 2019 bereits der dritte Triumph am Cape Epic. Colombo konnte die «Tour de France des Mountainbikesports» hingegen noch nie gewinnen. Die beiden abschliessenden Etappen finden am Samstag und Sonntag statt.