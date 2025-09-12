1/2
Lewin Iten gewinnt an der Mountainbike-WM Bronze.
Foto: Keystone
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Schweizer Delegation sichert sich an den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis zwei weitere Medaillen. Anja Grossmann (16) und Lewin Iten (18) gewannen am Freitag in Crans-Montana Silber respektive Bronze im Cross-Country-Rennen der U19-Kategorie.
Die 16-jährige Europameisterin Grossmann muss sich lediglich Marusa Tereza Serkezi (18) geschlagen geben - die Slowenin triumphiert mit einem Vorsprung von über einer Minute. Iten büsst bei den Junioren 31 Sekunden auf den französischen Weltmeister Lucas Teste (18) ein. Grossmann und Iten waren beide Teil der Mixed-Staffel, die am Donnerstag Bronze holte.
Externe Inhalte
