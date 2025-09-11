DE
Nächste WM-Medaille im Wallis
Schurter-Show sichert Schweizer Mixed-Staffel Bronze

Die nächste Schweizer Medaille an der Mountainbike-WM im Wallis ist Tatsache: In der Mixed-Staffel gibts Bronze.
Publiziert: vor 49 Minuten
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Bronze! Als Schlussfahrer überquert Nino Schurter die Ziellinie.
Darum gehts

  • Schweiz gewinnt Bronze im Mixed-Wettbewerb des Cross-Country bei der Mountainbike-WM
  • Nino Schurter liefert sich packendes Duell mit Kanadier Carter Woods
  • Schurter hat bereits sieben Goldmedaillen mit dem Team gewonnen
Die Schweiz sichert sich an der Mountainbike-WM im Wallis eine weitere Medaille. Im Mixed-Wettbewerb des Cross-Country gewinnt das Sextett um Schlussfahrer Nino Schurter Bronze.

Schurter liefert sich auf der Schlussrunde ein packendes Duell mit dem Kanadier Carter Woods und rettet eine Sekunde Vorsprung ins Ziel.

Gold geht an Frankreich, Silber sichert sich Italien. Vor einem Jahr, als die Schweiz nach zuvor zwei Goldmedaillen in Serie leer ausging, hatten sich die beiden Nationen noch auf den Plätzen 2 und 3 wiedergefunden, nun schieben sie sich um je einen Rang nach vorne.

Für Schurter, der bereits sieben Mal Gold mit dem Team gewonnen hat, ist es die erste Bronzemedaille mit der Mixed-Staffel. Dem Schweizer Sextett, bestehend aus je einem Athleten und einer Athletin aus den Kategorien Elite, U23 und Junioren, gehörten ausserdem Ramona Forchini, Finn Treudler, Fiona Schibler, Lewin Iten und Anja Grossmann an.

