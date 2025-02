An den Bahn-Europameisterschaften in Zolder qualifizieren sich die Schweizer Männer in der Mannschaftsverfolgung für den kleinen Final.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für den Schweizer Bahnvierer um Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel ist EM-Bronze in Griffnähe. in der Mannschaftverfolgung vom Donnerstag benötigen Bögli & Co. für die 4000 m 3:53,625 Minuten und sind damit um etwas mehr als eine halbe Sekunde schneller als am Mittwoch in der Qualifikation. Im Kampf um Bronze trifft der Schweizer Vierer am Donnerstagabend auf das italienische Quartett; um Gold fahren die Equipen aus Dänemark und Grossbritannien.

Der Frauen-Vierer ist in der Hauptrunde um 1,7 Sekunden langsamer als tags zuvor beim neuen Landesrekord in der Qualifikation. Die Teilnahme am kleinen Final verpassen Michelle Andres, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz um 1,4 Sekunden; das Quartett landet auf Platz 5. Es handelt sich um die beste Klassierung an Europameisterschaften, seit Swiss Cycling das Frauen-Bahnprojekt im Jahr 2017 lanciert hat.