Heute gehts auf 104.8 km durchs Hochgebirge. Bis zum 13. September führt die Vuelta einmal der Mittelmeerküste entlang und zurück bis nach Andalusien, bis sie in Granada endet. Bis dorthin gefordert: 3275 Kilometer und rund 58’000 Höhenmeter.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Giro und die TdF wurden bereits zu seiner Beute, an der Vuelta will er dieses Jahr nachlegen: Wo immer Tadej Pogacar auftaucht, ist die Frage nach dem Favoriten schnell beantwortet. Und daran will der Slowene auch nichts geändert sehen, weswegen er mit Blick auf die Spanienrundfahrt eine klare Kampfansage an die Konkurrenz ausspricht. «Die Motivation ist gross, das Jahr erfolgreich zu beenden und die Vuelta ist ein grosses Ziel», wird er auf der Website seines UAE Team Emirates zitiert.



Zwischen seinem möglichen siebten Grand-Tour-Sieg und Pogacar liegen 3275 Kilometer an 21 Renntagen. Die diesjährige Tour gilt als besonders anspruchsvoll und startete mit einem Einzelzeitfahren in Monaco. Von dort führt die Route in drei weiteren Etappen durch Frankreich und Andorra, ehe man ab Renntag fünf das spanische Festland nicht mehr verlässt. Auf den restlichen Tagestouren gehts immer wieder der Mittelmeerküste in Richtung Süden entlang bis in die Grenznähe zu Portugal. Für die letzten Etappen verschiebt man sich wieder zurück nach Granada, in dessen Hinterland die Tour schon auf dem Weg nach Westen hindurchführt.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

22. August : 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 23. August : 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig)

Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

: 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig) Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) 24. August : 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge)

Rennen abgebrochen wegen Hagel

: 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge) Rennen abgebrochen wegen Hagel 25. August : 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge)

: 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge) 26. August : 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig)

: 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig) 27. August : 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge)

: 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge) 28. August : 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge)

: 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge) 29. August : 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe)

: 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe) 30. August : 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge)

: 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge) 31. August : Ruhetag

: Ruhetag 1. September : 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig)

: 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig) 2. September : 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe)

: 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe) 3. September : 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge)

: 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge) 4. September : 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge)

: 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge) 5. September : 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge)

: 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge) 6. September : 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge)

: 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge) 7. September : Ruhetag

: Ruhetag 8. September : 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig)

: 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig) 9. September : 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe)

: 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe) 10. September : 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren)

: 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren) 11. September : 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft)

: 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft) 12. September : 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge)

: 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge) 13. September: 21. Etappe, Carrefour Granada – Granada, 99.4 km (Flachetappe)

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.