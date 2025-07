1/5 Remco Evenepoel gewährt in einem intimen Statement Einblick in seinen Entscheid, die Tour de France zu verlassen. Foto: Getty Images

Remco Evenepoel (25) hat in einem emotionalen Statement die Gründe für seinen vorzeitigen Ausstieg aus der Tour de France dargelegt. Auf Instagram beschreibt der belgische Radstar, wie ein schwerer Sturz im Dezember 2024 am Ursprung steht.

Statt in den Wintermonaten an der Fitness zu arbeiten, musste sich Evenepoel auf die Genesung konzentrieren. «Wir dachten, dass ich durch die freie Zeit während der Reha genug Erholung bekommen hätte, aber in Wirklichkeit hatte mein Körper nie eine Pause. Er arbeitete immer noch hart, um von den Brüchen und dem Trauma des Unfalls zu genesen.»

Danach hätte ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen, für die Radklassiker im Frühling bereit zu sein. Der Doppel-Olympiasieger von Paris 2024 gibt zu, sich bereits vor Tourstart ausgelaugt gefühlt zu haben.

«Nach zwölf Tagen bin ich zerbrochen»

Zu allem Übel brach sich Evenepoel bei einem Sturz an den belgischen Meisterschaften auch noch eine Rippe. An seinem Tourziel hielt er dennoch fest. Die erste Woche verlief mit einem Etappensieg und dem Weissen Trikot (für den besten Fahrer unter 26) noch vielversprechend. Doch irgendwann ging nichts mehr: «Nach zwölf Tagen bin ich zerbrochen. Alles, was ich mit mir herumtrug, holte mich ein. Aber ich wollte immer noch nicht aufgeben. Ich kämpfte so hart ich konnte», schildert er die schweren Momente.

Evenepoel rang mit der Entscheidung, die Tour zu verlassen. Er spricht von einem «der verletzlichsten Moment meiner Karriere». Gleichzeitig kann er Kraft daraus ziehen: «Ich bin zerbrochen, und komischerweise bin ich stolz darauf. Es braucht Stärke, um zu zeigen, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie man es möchte.»

Botschaft an andere Fahrer

Evenepoel will mit seinem Statement auch ein Zeichen für andere Fahrer setzen. Es sei «okay, aufzuhören. Es ist okay, sich müde zu fühlen. Es ist okay, ein Mensch zu sein.» In seiner Botschaft betont er, wie wichtig es sei, auf den eigenen Körper zu hören und «einen Schritt zurückzutreten». Er wolle sich nun auf seine vollständige Genesung konzentrieren und sich weiter erholen, so Evenepoel.

Zum Abschluss bedankt er sich bei seinen Fans für die Unterstützung. «Sie bedeutet mehr, als ihr wisst.»