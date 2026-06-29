Das Schweizer Tudor-Team hat am Montag sein Aufgebot für die Tour de France bekannt gegeben. Mit dabei sind auch zwei Schweizer – darunter ein Tour-Debütant.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Fünf Tage vor dem Beginn der Tour de France in Barcelona ist klar, welche acht Fahrer die Schweizer Tudor-Equipe am grössten Rennen des Rad-Kalenders vertreten werden. Zum Aufgebot gehören auch zwei Schweizer: Marc Hirschi und Yannis Voisard.

Während der Berner Hirschi zum fünften Mal an der dreiwöchigen Rundfahrt durch Frankreich teilnimmt, gibt der Jurassier Voisard sein Tour-Debüt. Der 27-Jährige gilt als starker Kletterer und hat zuletzt an der Tour de Romandie mit zwei Top-Ten-Plätzen auf den schweren Bergetappen auf sich aufmerksam gemacht.

Für Küng kommt die Tour zu früh

Das Tudor-Team, bei dem der achtfache Tour-de-France-Etappensieger Fabian Cancellara als Teamchef amtet, wird in den drei Wochen in Frankreich vor allem auf Etappenjagd gehen. So stehen mit den Routiniers Julian Alaphilippe (Fra) und Matteo Trentin (It) auch zwei Fahrer im Aufgebot, die an der Tour de France schon mehrere Etappensiege haben feiern können. Dazu kommt mit dem Holländer Arvid de Kleijn ein starker Sprinter.

Nicht Teil des Tudor-Aufgebots ist Stefan Küng, der auf diese Saison hin zum Schweizer Team gewechselt hat. Für den Thurgauer kommt die Tour de France nach seinem Oberschenkelbruch im Februar noch zu früh – erst am vergangenen Mittwoch hat er bei der Schweizer Zeitfahr-Meisterschaft sein Comeback gefeiert.