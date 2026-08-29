Lisa Baumann zeigt an der Mountainbike-WM einen sehr starken Downhill-Run. Zu Gold reicht die Fahrt aber nicht, weil die Österreicherin Valentina Höll zur Machtdemonstration ansetzt.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lisa Baumann (25) holt an der Mountainbike-WM im Val di Sole (It) Silber! Die Neuenburgerin zeigt im Downhill-Rennen auf der «Black Snake» super Abschnitte und weite Sprünge, die am Ende aber nicht für den Sieg reichen.

Lange liegt die einzige startende Schweizerin vorne, ehe sie im vorletzten Abschnitt Zeit verliert. Diese kann sie anschliessend im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der führenden Harriet Harnden jedoch wieder ausbauen. So übernimmt Baumann am Ende knapp die Führung von der Britin und hat somit eine Medaille auf sicher. Wenig später ist klar: Es ist mindestens Silber, denn die zweitletzte Fahrerin, die Französin Marine Cabirou, muss aufgrund eines Fehlers schon weit oben kurz anhalten und fährt danach mit deutlichem Rückstand nach unten.

Dass es am Ende kein Gold für die Schweiz gibt, verhindert mit Valentina Höll (24) ihre eigene Teamkollegin bei Commencal. Obwohl Baumann schon gut gefahren ist, setzt die Österreicherin noch einen drauf. Wie an der Schnur gezogen fährt sie runter. Höll krönt sich dank ihrer Topfahrt mit fast zwei Sekunden Vorsprung auf Baumann zum fünften Mal in Folge zur Weltmeisterin. Höll hat übrigens viel Bezug zur Schweiz: Die 24-Jährige ist die Freundin der Freiburger Ski-Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud (26).

Erste WM-Medaille für Baumann

So muss Baumann nach drei Weltcup-Podestplätzen weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten. Die zweifache Europameisterin darf sich trotz verpasstem Gold mit Silber über ihre erste WM-Medaille freuen. Im Ziel wird die 25-Jährige emotional. «Ich habe alle Emotionen. Ich bin glücklich, aber auch ein bisschen enttäuscht, da es so knapp war. Ich war heute ruhig und fokussiert auf meinen Run. Ich habe so viel dafür trainiert und ich bin einfach so glücklich», erklärt Baumann, während sie sich immer wieder Tränen aus dem Gesicht wischt.

Auch Gold-Überfliegerin Höll hat viel Lob für die Schweizerin. «Es ist komplett unglaublich. Lisa hat mich die ganze Woche gepusht und im Training richtig Gas gegeben. Sie hat die Quali so souverän gewonnen. Es tut mir richtig leid, aber ihre Zeit wird kommen, sie wird mich in den Boden fahren. Sie ist richtig gefährlich.»

Sie wisse, dass sich Baumann den Sieg so sehr gewünscht hat. «Ich bin so stolz, dass ich sie als Teamkollegin habe. Heute zahle ich die Runden», so die Österreicherin. Damit dürfte bei den beiden Teamkollegin heute Abend trotzdem die grosse Party steigen – auf Kosten von Höll.