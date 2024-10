Sina Frei schliesst die Mountainbike-Saison mit einem vierten Podestplatz in Folge ab. Die 27-jährige Zürcherin wird am Weltcup-Finales in Mont-Sainte-Anne Dritte im Cross-Country.

Sina Frei schliesst die Mountainbike-Saison mit einem vierten Podestplatz in Folge ab. Die 27-jährige Zürcherin wird am Weltcup-Finales in Mont-Sainte-Anne (Kan) Dritte im Cross-Country. Bei herbstlichen Bedingungen mit Temperaturen unter zehn Grad und einer steifen Brise muss Frei bei der Saison-Dernière auf dem technisch anspruchsvollen Kurs in Kanada einzig der Französin Loana Lecomte und der Österreicherin Laura Stigger den Vortritt lassen.

Lecomte und Stigger setzen sich früh vom Rest des Feldes ab, in dem es mit Pauline Ferrand-Prévot, Puck Pieterse und Haley Batten wie vor einer Woche in Lake Placid drei prominente Abwesende gibt. Dahinter fährt Frei deutlich vor der Südafrikanerin Candice Lill und der bereits vor dem Rennen als Gesamtweltcupsiegerin festgestandenen Alessandra Keller ein einsames Rennen. Das Duell um den Sieg entscheidet die Vorjahressiegerin Lecomte gegen Freis Specialized-Teamkollegin Stigger mit einer Tempoverschärfung in der Schlussrunde mit neun Sekunden Vorsprung für sich.

Versöhnlicher Saisonabschluss

Frei, die eine komplizierte erste Jahreshälfte erlebte und bei ihrer Olympia-Teilnahme (21. Platz) auf das Forfait von Jolanda Neff angewiesen war, spielt ihre starke Spätform damit noch einmal aus. Als Zweite war die Olympia-Silbermedaillengewinnerin sowie WM-Dritte von 2021 vor einer Woche in Lake Placid zum ersten Mal in ihrer Karriere im olympischen Cross-Country auf das Weltcup-Podest gefahren. Dazu gewann sie die letzten beiden Short-Tracks.

Alessandra Keller mischt einen Tag, nachdem sie den Weltcup-Gesamtsieg im Short Track mit einem 8. Platz perfekt gemacht hat, nicht ganz vorne mit. Im Sprint um den 4. Platz hatte sie schliesslich das Nachsehen gegen Lill.