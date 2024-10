In Lenzerheide werden 2025 wieder Mountainbike-Weltcup-Rennen durchgeführt.

2025 zurück in Lenzerheide: die besten Mountainbike-Profis der Welt. Foto: keystone-sda.ch

Der Mountainbike-Weltcup kehrt nach einer einjährigen Pause nach Lenzerheide zurück. Vom 19. bis 21. September 2025 werden im Bündner Ferienort Rennen ausgetragen.

Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Rennkalender des Weltverbands UCI hervor. Lenzerheide ist somit zum achten Mal Austragungsort der höchsten Mountainbike-Rennserie der Welt.

Eine Woche nach den Weltmeisterschaften in Crans-Montana stehen in Lenzerheide traditionsgemäss Rennen in den Disziplinen Short Track, Downhill und Cross-Country im Programm.