Kurz zusammengefasst Alessandra Keller gewinnt Gesamtweltcup im Cross-Country wie 2022

Ihr reicht dazu ein achter Platz beim Short-Track-Rennen



Zum zweiten Mal nach 2022 Gesamtweltcupsiegerin im Cross-Country: Alessandra Keller.

Alessandra Keller gewinnt zum zweiten Mal nach 2022 den Gesamtweltcup im Cross-Country. Sina Frei feiert im kanadischen Mont-Sainte-Anne den zweiten Weltcup-Sieg in Folge im Short Track.

Keller geht mit einem Vorsprung von 322 Punkten auf die Amerikanerin Savilia Blunk ins Saisonfinale, in dem es maximal noch 330 Punkte zu holen gibt. Die 28-jährige Nidwaldnerin beendet das Short-Track-Rennen einen Rang hinter Blunk als Achte, was problemlos reicht. Damit schafft Keller wie 2022 das «Double», hat sie sich doch schon eine Woche zuvor in Lake Placid den Disziplinensieg im Short Track gesichert.

Sina Frei unterstreicht in Kanada ihre blendende Verfassung zum Saisonende. Nach dem Triumph in Lake Placid im Short Race doppelt sie in Mont-Sainte-Anne nach. Zuvor hat die 27-jährige Zürcherin auf Stufe Weltcup noch nie triumphiert. Frei setzt sich dank einem Antritt kurz vor dem Ziel eine Sekunde vor der Französin Loana Lecomte und deren zwei vor der Britin Evie Richards durch. Mit Nicole Koller als Neunte schafft eine dritte Schweizerin den Sprung in die Top Ten.