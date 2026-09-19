Schweizer Frauen holen in Soldier Hollow zwei Podestplätze

Das Weltcup-Wochenende im US-amerikanischen Soldier Hollow beginnt für die Schweizer Mountainbikerinnen erfolgreich: Alessandra Keller und Sina Frei belegen im Short Track die Ränge zwei und drei.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Sina Frei befindet sich weiterhin im Hoch: Die Mountainbike-Weltmeisterin fährt auch beim Short Track zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Soldier Hollow als Dritte auf das Podest. Sieben Sekunden verliert sie am Ende auf die siegreiche Italienerin Martina Berta.

Und damit ist sie im US-Bundesstaat Utah nicht einmal die beste Schweizerin: Alessandra Keller ist noch eine Sekunde schneller als Frei und wird so Zweite. Mit Jolanda Neff auf Rang neun klassiert sich noch eine dritte Schweizerin in den Top Ten.

Im Männerrennen ist Lars Forster der beste der acht startenden Schweizer. Der 33-Jährige wird beim Sieg des Neuseeländers Samuel Gaze Fünfter – mit nur einer Sekunde Rückstand auf den Gewinner. Die übrigen Schweizer verpassen ein Resultat unter den besten zehn Athleten.

Sowohl bei den Männern als auch den Frauen steht in Soldier Hollow am Sonntag noch ein Cross-Country-Rennen auf dem Programm. Die Frauen starten dann um 21.30 Uhr Schweizer Zeit, die Männer folgen zwei Stunden später.