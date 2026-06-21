Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nach ihrem Etappensieg am Samstag beim Einzelzeitfahren in Aarburg holt Marlen Reusser einen Tag später nicht nur den Sieg auf der 5. Etappe, sondern auch den Gesamtsieg der Tour de Suisse. In Villars-sur-Ollon fährt die Schweizerin als Erste durchs Ziel und verteidigt ihren Spitzenplatz im Gesamtklassement.

Auf den letzten Kilometern des Rennens kommt es zum Showdown zwischen drei Fahrerinnen. Zunächst setzen sich Reusser und die Polin Kasia Niewiadoma vom Verfolgerinnenfeld ab. Dann schliesst Cédrine Kerbaol beim letzten Kilometer zum Duo auf. Am Schluss setzt sich Reusser dann aber doch noch einmal ab und holt sich neben dem Gesamt- auch den Tagessieg. Schon 2023 und 2025 feierte Reusser den Triumph an der Tour de Suisse.

Zweite wird Kerbaol vor Niewiadoma. Steffi Häberlin kommt als Sechste ins Ziel und wird somit die zweitbeste Schweizerin vor Jasmin Liechti auf dem 11. Rang. So macht Häberlin zum Schluss im Gesamtklassement zwei Plätze gut und klassiert sich auf Rang 6. Einen besonders bitteren Tag zieht die Italienerin Elisa Longo Borghini ein. Nach der dritten Etappe noch Gesamtführunde, muss sie das Leadertrikot am Samstag an Reusser abgeben und fällt nach der letzten Rundfahrt am Sonntag bis auf Rang 9 ab.

Zum Gesamtsieg sagt Reusser: «Ich könnte es mir nicht besser wünschen können. Ich hatte nicht allzu viel Selbstvertrauen vor diesem Rennen. Man weiss nie, wenn es gesundheitlich nicht optimal läuft. Dann holte Elisa Borghini noch mehr Zeit, weil wir falsch abbogen bei der Etappe in Locarno. Und dann so zurückzukommen – ich bin richtig glücklich.»

Es ist gerade einmal zwei Monate her, als sich die Schweizerin bei der Flandern-Rundfahrt den Wirbel gebrochen hatte. Am Giro d'Italia holt sich Reusser den 13. Platz im Gesamtklassement und holt nun bei der Tour de Suisse ihren ersten Gesamtsieg nach dem schweren Sturz in Belgien.