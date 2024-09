Der Schweizer Rad-Profi Marc Hirschi fährt von Erfolg zu Erfolg. In Italien holt er am Samstag den insgesamt achten Etappensieg der Saison.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Hirschi tankt im Hinblick auf die Heim-WM weiter Selbstvertrauen. Der Berner baut am Memorial Marco Pantani mit dem achten Saisonsieg seine beeindruckende Erfolgsserie weiter aus.

Hirschi setzt sich im italienischen Eintagesrennen, das über knapp 196 km von Cesena nach Cesenatico an die Adriaküste führt, im Sprint vor den Einheimischen Lorenzo Milesi und Vincenzo Albanese durch. Am Sonntag und am Donnerstag war der 26-Jährige aus Ittigen, der auf die nächste Saison von UAE Emirates zum Schweizer Team Tudor wechselt, in der Toskana jeweils als Solist erfolgreich gewesen.

Zählt man seine Siege am Klassiker in San Sebastian und der Bretagne Classic dazu, ist Hirschi seit nunmehr fünf Rennen ungeschlagen. Sein grosses Ziel in diesem Herbst ist das WM-Strassenrennen am 29. September in Zürich.