Die Strassenrennen am Wochenende in Zürich werden zum grossen WM-Highlight. Aber: Wo sind die besten Plätze, um Marc Hirschi und Co. anzufeuern?

Bürkliplatz bietet Spiel, Spass und Sport für Familien

Steigungen am Zürichberg und in Witikon bieten Spektakel pur

Mathias Germann Reporter Sport

Die Strassenrennen der Elite sind die Höhepunkte der Rad-WM in Zürich. Aber welche sind die besten Plätze an der Strecke, um das Rennen am Wochenende vor Ort zu verfolgen? Blick nennt fünf Orte entlang des Stadtkurses (City Circuit). Die Frauen fahren vier Runden, die Männer sieben.

1 Bürkliplatz: etwas für die Kinder

Ein idealer Ort für Familien. Gleich neben der Quaibrücke gelegen, wo die Athleten durchsausen werden, bietet der Bürkliplatz viel Abwechslung. Es gibt eine Grossleinwand, viele Schausteller, dazu einen Pumptrack für Kinder und natürlich verschiedene Verpflegungsstände. Und wer einfach die Aussicht geniessen will, kann über die Strasse gehen und ist direkt am See.

2 Zürichbergstrasse: Stimmung garantiert

Im normalen Verkehr fahren die Autos auf dieser Einbahnstrasse abwärts. Für die Rad-Profis gehts in umgekehrter Richtung – heisst, sie werden auf Abschnitten von über 15 Prozent Steigung leiden. Für Fans ideal, weil Marc Hirschi und Co. dann etwas weniger schnell vorbeifahren. Im oberen Teil ist die Strasse schmal, dort dürften die Fans (vor allem beim Männerrennen) das Ganze zu einem Tollhaus verwandeln. Eine frühe Anreise lohnt sich.

3 Witikon: Souvenir gefällig?

Wer Jagd auf Bidons machen will oder vielleicht sogar den einen oder anderen Energie-Gel ergattern möchte, ist zwischen Witikon und Pfaffhausen an der richtigen Stelle. Im Gegensatz zu früher dürfen die Rad-Asse ihren Abfall nicht mehr irgendwo entsorgen, sondern nur in den «Green Zones». Auch kurz nach dem Bahnhof Tiefenbrunnen gibt es eine. Wichtig: Keinesfalls für ein Souvenir auf die Strasse rennen, sondern nur daneben auf der Wiese oder den Trottoirs.

4 Witikon: Hier hats mehr Platz

2488 Höhenmeter bei den Frauen, 4470 Höhenmeter bei den Männern: Mehrere knackige Steigungen müssen bewältigt werden. Eine davon führt nach Witikon – sie ist nicht so steil wie die Zürichbergstrasse. Dafür gibt es für Fans etwas mehr Bewegungsfreiheit. Bei der reformierten Kirche, gleich neben der Strecke, wurde eine Grossleinwand eingerichtet.

5 Sechseläutenplatz: Wer holt das Regenbogentrikot?

Wie überall kann die WM auch an der Bellerivestrasse am Ufer des Zürichsees gratis verfolgt werden. Die einzige Ausnahme ist der Sechseläutenplatz: In dieser Fanzone braucht es ein Ticket. Der Grund dafür ist eine Auflage, dass sich nicht mehr als 3000 Fans auf dem Areal einfinden dürfen. Der Vorteil: Es hat dort nicht ganz so viele Leute wie anderswo – dazu sieht man hautnah, wer die Ziellinie zuerst überquert. Auch die Siegerehrungen finden hier statt.