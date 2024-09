Schweizer Medaillen-Hoffnungen

Gibt es heute einen glänzenden Para-Tag an der Heim-WM? Die Schweiz hat gleich mehrere Eisen für Medaillen im Feuer. Allen voran Lokalmatadorin Flurina Rigling, die in den letzten Monaten Medaillen im zweistelligem Bereich sammelte. Sie geht kurz nach 12 Uhr ins Rennen.

Die zweite Schweizer Topfavoritin? Die Genferin Celine van Till, die gegenüber Blick ihre eindrückliche Schicksalsgeschichte erzählte, mit dem Sturz vom Pferd, der ihr Leben veränderte. Sie startet auf dem Dreirad in der zweiten Session kurz nach 16.30 Uhr.

Auch auf die Handbiker gilt es zu achten. Unter anderem: Fabian Recher (Start 12.36 Uhr), der am Samstag zum Auftakt ein starkes Staffel-Rennen fuhr, Sandra Stöckli (Start 13.17 Uhr) oder Benjamin Früh (13.50 Uhr). Mit dabei ist auch die 66-jährige Para-Legende Heinz Frei (12.45 Uhr) in seinem allerletzten WM-Zeitfahren. In diesem Ticker bleibst du auf dem Laufenden.