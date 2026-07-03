Mountainbiker Colombo hat sich das Bein gebrochen

Filippo Colombo verpasst das Weltcup-Wochenende in La Thuile. Wie der Schweizer Mountainbiker auf Instagram bekannt gibt, hat er sich bei einem Trainingssturz verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Filippo Colombo hat sich das Wadenbein gebrochen

Die Verletzung muss nicht operativ behandelt werden

Wie lange der Mountainbiker ausfällt, ist unklar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Nachrichten aus dem Schweizer Mountainbike-Team. Wie Filippo Colombo auf Instagram mitteilt, hat er sich bei einem Sturz im Training verletzt.

«Ich muss euch unangenehme Neuigkeiten mitteilen», beginnt der 28-Jährige sein Posting. «Letzten Montag bin ich im Training gestürzt und habe mir das rechte Wadenbein gebrochen.» Immerhin hat Colombo auch Glück im Unglück, denn eine Operation ist nicht notwendig. «Aber wie lange die Genesung dauern wird, ist noch ungewiss.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Damit wird Colombo sicher den Weltcup in La Thuile (It) an diesem Wochenende verpassen, was er als «wirklich schade» bezeichnet. «Aber das gehört zu unserem harten Sport dazu ...» Aktuell ist er im Gesamtweltcup der zweitbeste Schweizer. Hinter Dario Lillo belegt er Rang 4.