1/5 Mathieu van der Poel gewinnt die zweite Etapp der Tour de France. Foto: AFP

In einem packenden Finish gewinnt Mathieu van der Poel die zweite Etappe der Tour de France. Der neue Tour-Leader lässt dabei Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard hinter sich.

Die mit 209 Kilometern längste Etappe der diesjährigen Tour de France liefert eine spektakuläre Schlussphase. In den anspruchsvollen Steigungen kurz vor dem Ziel mischen die besten Fahrer um den Etappensieg mit. Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, die Gesamtsieger der letzten fünf Rundfahrten durch Frankreich, müssen sich knapp Mathieu van der Poel geschlagen geben, der den letzten Aufstieg und vor allem den Schlusssprint am besten bewältigt. Mit einer guten Radlänge Vorsprung gegenüber Pogacar überquert das Multitalent die Ziellinie und sichert sich auch das Maillot jaune.

Die Gesamtführung übernimmt Van der Poel von seinem Alpecin-Deceuninck-Teamkollegen Jasper Philipsen, der am Samstag die erste Etappe gewann und am zweiten Tag 31 Sekunden einbüsst. Der Belgier Philipsen kann nicht ganz überraschend bei den letzten zwei Steigungen nicht mit den Allerbesten mithalten. «Die Aufstiege waren härter, als ich es erwartet hatte», analysiert Van der Poel seinen zweiten Etappensieg an der Tour de France nach jenem von 2021 im offiziellen Siegerinterview.

Das Schweizer Team Tudor zeigt sich im Finish mit Marc Hirschi und Julian Alaphilippe. Der Franzose Alaphilippe belegt den fünften Platz, der Berner Hirschi wird innerhalb der 26 Fahrer umfassenden Spitzengruppe 14.

Am Montag führt die dritte Etappe der Tour de France von Valenciennes nach Dünkirchen. Auf den 178 fast ausschliesslich flachen Kilometern dürfte erneut der Wind die grösste Gefahr für die Kandidaten auf den Gesamtsieg sein. Den Tageserfolg werden voraussichtlich die Sprinter unter sich ausmachen.