Die Tour de Suisse verliert einen Tag vor dem Start zwei ihrer Hauptattraktionen: Topfavoritin Demi Vollering verzichtet auf einen Start an der Schweizer Landesrundfahrt. Auch Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock hat andere Pläne.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Sie ist die grosse Favoritin der Tour de Suisse», adelte Marlen Reusser (34) ihre Ex-Teamkollegin Demi Vollering vor zwei Tagen gegenüber Blick. Nun, einen Tag vor Rennstart im italienischen Sondrio ist plötzlich alles anders: Die 29-jährige Holländerin, die zuletzt die Gesamtwertung des Giro d'Italia für sich entschieden hat, sagt für die Schweizer Landesrundfahrt ab. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, womöglich hat sie sich von den Strapazen der Woche in Norditalien noch nicht ganz erholt.

Damit kommt es vorerst nicht zur Reprise des Duells zwischen Reusser und Vollering auf Schweizer Boden: Die beiden belegten vor Jahresfrist im Schlussklassement die Ränge 1 und 2, wobei Reusser beim Heimrennen das bessere Ende für sich behielt. Die grösste Konkurrentin der Bernerin bei der Mission Titelverteidigung dürfte damit neu die Polin Kasia Niewiadoma-Phinney (31) sein. Schlechte Nachrichten gibt es aus Schweizer Sicht dennoch: Neben Vollering figuriert auch ihre Schweizer FDJ-Teamkollegin Elise Chabbey (33) nicht im definitiven Aufgebot der französischen Equipe.

Im August in Zürich am Start

Bis zu einem Auftritt von Vollering in der Schweiz müssen sich die Schweizer Radsport-Fans aber nicht lange gedulden: Die am Vierwaldstättersee wohnhafte amtierende Strassen-Europameisterin wird im August am Zuricrit, einem Kriterium-Rennen in der Stadt Zürich, teilnehmen. Der Wettkampf hat in diesem Jahr erstmals den Criterium-Pro-Status der UCI zugesprochen erhalten.

Das Fahrerfeld an der Tour de Suisse Top-Fahrer – Leadertrikot Tadej Pogacar (UAD)

Primoz Roglic (RBH)

Antonio Tiberi (TBV)

Enric Mas (MOV) Bergspezialisten Lenny Martinez (TBV)

Paul Double (JAY)

Aleksandr Vlasov (RBH)

Nairo Quintana (MOV)

Richard Carapaz (EFE) Schweizer Mauro Schmid (JAY)

Marc Hirschi (TUD)

Silvan Dillier (ADC)

Fabio Christen (PQT) Top-Fahrerinnen – Leadertrikot Marlen Reusser (MOV)

Kasia Niewiadoma-Phinney (CSZ)

Elisa Longo-Borghini (UAD)

Urska Zigart (AGS) Bergspezialistinnen Justine Ghekiere (AGS)

Gaia Realini (LTK)

Maeva Squiban (UAD) Schweizerinnen Marlen Reusser (MOV)

Steffi Häberlin (SDW)

Ginia Caluori (SCW)

Jasmin Liechti (SCW) Top-Fahrer – Leadertrikot Tadej Pogacar (UAD)

Primoz Roglic (RBH)

Antonio Tiberi (TBV)

Enric Mas (MOV) Bergspezialisten Lenny Martinez (TBV)

Paul Double (JAY)

Aleksandr Vlasov (RBH)

Nairo Quintana (MOV)

Richard Carapaz (EFE) Schweizer Mauro Schmid (JAY)

Marc Hirschi (TUD)

Silvan Dillier (ADC)

Fabio Christen (PQT) Top-Fahrerinnen – Leadertrikot Marlen Reusser (MOV)

Kasia Niewiadoma-Phinney (CSZ)

Elisa Longo-Borghini (UAD)

Urska Zigart (AGS) Bergspezialistinnen Justine Ghekiere (AGS)

Gaia Realini (LTK)

Maeva Squiban (UAD) Schweizerinnen Marlen Reusser (MOV)

Steffi Häberlin (SDW)

Ginia Caluori (SCW)

Jasmin Liechti (SCW) Mehr

Einen gewichtigen Ausfall muss die Tour de Suisse auch bei den Männern hinnehmen: Der zweifache britische Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock (26), der seine Rundfahrer-Qualitäten im letzten Herbst mit Rang 3 bei der Spanien-Rundfahrt unter Beweis gestellt hat, leidet derzeit an einer leichten Virus-Erkrankung und muss deshalb auf einen Start verzichten. Dies geht aus einer Mitteilung seines Schweizer Teams Pinarello-Q36.5 vom Dienstag hervor.

Ihre Teilnahme an der Tour de Suisse ebenfalls kurzfristig abgesagt haben die beiden starken Sprinter Arnaud De Lie (24/Bel) und Tobias Lund Andresen (23/Dän).