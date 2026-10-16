Schweizer Jubel an den Pumptrack-Weltmeisterschaften in Peking. Nadine Aeberhard wird Weltmeisterin – nach zweimal Silber zum ersten Mal. Tristan Borel sichert sich bei den Männern Bronze.

Darum gehts Nadine Aeberhard gewinnt in Peking erstmals WM-Gold im Pumptrack

Christa von Niederhäusern verpasst Medaillen knapp

Tristan Borel fährt bei den Männern auf Rang drei

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach zweimal Silber darf Nadine Aeberhard (24) nun endlich die langersehnte Goldmedaille in Empfang nehmen. Die Schweizer BMX-Fahrerin gewinnt an der Pumptrack-WM in Peking 0,085 Sekunden vor Sabina Kosarkova (20) aus Tschechien. Damit sichert sich Aeberhard erstmals den WM-Titel. 2019 in Bern und 2024 im südafrikanischen Durban gab es jeweils noch Silber. Nun steht die Bernerin in China zuoberst auf dem Treppchen.

Den dritten Platz holt sich Vineta Petersone (27) mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Aeberhard. Die Lettin sorgt dafür, dass Christa von Niederhäusern (28) das Podest knapp verpasst. Die dreifache Weltmeisterin (2018, 2022 und 2023) aus Bern wird Vierte.

Borel holt Bronze

Auch die Schweizer Männer dürfen jubeln. Tristan Borel (24) fährt in der chinesischen Hauptstadt als Dritter ins Ziel. Nach Silber 2019 in Bern und 2025 in Monthey sichert sich der Waadtländer mit Bronze zum dritten Mal Edelmetall an einer WM. Zum Weltmeister krönt sich der Holländer Jesse Elzenga (19) vor dem Russen Ilya Beskrovny (26). Nadine Aeberhards Bruder Loris (27) fährt auf Rang 21.