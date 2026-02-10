Olympia-Genugtuung für kritisierte Holländerin Leerdam

Ausgerechnet Jutta Leerdam beschert Holland am Montag die erste Goldmedaille der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Die 27-jährige Eisschnellläuferin erntet viel Lob für ihre Parforce-Leistung, nachdem sie zuvor einiges einstecken musste.

Darum gehts Jutta Leerdam gewinnt am Montag Gold im Eisschnelllauf über 1000 Meter

Trotz Kritik an Privatjet-Reise und immensem Druck triumphiert die Holländerin

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Tränen auf ihrem Gesicht sagen eigentlich alles. «Ich habe so viel Druck gespürt», offenbart Jutta Leerdam gegenüber dem öffentlich-rechtlichen niederländischen TV-Sender NOS erleichtert nach ihrem Goldtriumph. Am Montagabend gewinnt die 27-Jährige dank olympischem Rekord (1:12,31 min) im Eisschnelllauf über 1000 m. «Meine Beine zittern richtig.»

Immenser Druck hat auf ihr gelastet. Weil ihre holländische Landsfrau Femke Kok zuerst den olympischen Rekord (1:12,59 min) an sich riss und damit gewaltig vorlegte. Zudem fehlte ihr als zweifache Weltmeisterin über diese Distanz der Olympiasieg noch im Palmarès. Und dann waren da noch die Störgeräusche, die vor dem 1000-m-Wettkampf aufkamen. Leerdam reiste im Privatjet nach Mailand an und boykottierte mit Ausnahme des NOS die Medien. Es hagelte reichlich Kritik aus dem eigenen Land.

Präsent war sie dennoch. Es gibt ja noch Social Media: Ihr folgen 5,6 Millionen User auf Instagram, ihrem Verlobten, dem US-amerikanischen Influencer und Boxer Jake Paul, auf derselben Plattform 28,8 Millionen. Die Olympia-Bühne bietet sich da natürlich an, um die Anhängerschaft zu unterhalten: Er schenkte ihr am Sonntag einen Eimer voller Rosen, sagte dazu später in ihrem Beisein in die Kamera: «Hallo, ihr kleinen Kinder. Hier sind eure Eltern. Ihr seid noch nicht einmal geboren. Wir nehmen ein Video für euch auf. Eure Mutter greift gerade nach Gold.» So machten auch noch Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft Leerdams die Runde. Als der Titelgewinn feststeht, vergiesst Paul auf der Tribüne Tränen der Freude.

Leerdam polarisiert mit ihrem Lebenspartner. Und als Sportlerin, die seit 2024 in einem Privatteam unterwegs ist und die bereit war, alles für ihren grossen Traum vom Sieg der Siege unterzuordnen. Man stellt sich unweigerlich die Frage: Würde ein ähnlich ehrgeiziger Mann gleich hart von der Öffentlichkeit beurteilt werden?

Die dreifache holländische Olympiasiegerin Marianne Timmer sagt: «Leerdam hatte den Druck all der Sponsoren, dann das ganze Theater mit dem Privatjet, dann Jake Paul, der Dinge sagt und posaunt, dass sie Gold holen werde. Das war so viel Ballast und Druck, damit muss man umgehen können. Und wenn man Gold dann holt, dann hat man allen den Mund gestopft.»

«Unmenschlich, phänomenal und majestätisch»

Mark Tuitert, der vor 16 Jahren olympisches Gold für die Niederlande gewann, schwärmt: «Das gönnt man ihr so sehr. Das ist der schönste 1000-m-Lauf, den ich live erlebt habe.» Für die holländische Eisschnelllaufikone Ireen Wüst (sechsfache Olympiasiegerin) ist klar: «Das war unmenschlich, phänomenal und majestätisch.» Passend zu diesen Worten ist, dass König Willem-Alexander und Königin Maxima später im holländischen Olympia-Haus mit Leerdam den Triumph feiern.

Voll des Lobes ist natürlich auch Kosta Poltavets, Leerdams Trainer aus der Ukraine: «Sie wagte es, mit diesem Weg Risiken einzugehen. Und so bin ich auch. Ich bin immer jemand, der an Projekte glaubt, an die niemand glaubt. Alle sagten, ich sei verrückt. Aber Jutta und ich haben gemeinsam das Gegenteil bewiesen.»