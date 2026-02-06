Grosse kanadische Delegation dabei
Die Kanadier treten an allen vier Austragungsorte auf. Mit über 200 Athletinnen und Athleten stellen die Nordamerikaner die zweitgrösste Delegation dieser Spiele – einzig diejenige aus den USA ist noch grösser.
Braathen führt Brasilien an
Eine Medaille hat Brasilien an Olympischen Winterspielen bislang noch nicht einfahren können. Das könnte sich in diesem Jahr ändern – dank Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen (25), der die brasilianische Delegation anführt. Zu dieser gehört übrigens auch der gebürtige Lausanner Pat Burgener (31).
Weitere Nationen folgen
Das erste unserer Nachbarländer marschiert ein. Die beiden Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl (beide in Livigno) haben die Ehre, die österreichische Flagge zu tragen. Dazu kommen auch einige exotische Nationen. Zum ersten Mal ist beispielsweise das westafrikanische Land Benin an den Olympischen Winterspielen mit dabei.
Los gehts mit den Athleten
Die ersten Delegationen betreten an den vier verschiedenen Standorten – sofern überall Athleten vertreten sind – die Bühne. Los geht es wie bei jeden Olympischen Spielen mit Griechenland. Bis die Schweizer Athleten kommen, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Nino Niederreiter und Fanny Smith führen die Schweiz erst als 80. von 93 Nationen an.
Olympische Ringe sind platziert
Es geht munter weiter mit musikalischen und tänzerischen Darbietungen. Zwei Gruppen von Darstellern repräsentieren die beiden Orte Mailand und Cortina. Die Musik liefert Violinist Giovanni Andrea Zanon (27). Mit der Zeit verschmelzen die beiden Gruppen zu einer, während sich auch die fünf Olympischen Ringe zusammenschliessen – ganz im Zeichen der Harmonie eben.
Pausini performt die Nationalhymne
Es folgt der nächste grosse Auftritt einer Pop-Sängerin. Laura Pausini (51) hat die Ehre, die italienische Nationalhymne zu singen. Derweil wird an den beiden Hauptstandorten in Mailand und Cortina die italienische Flagge gehisst.
Valentino Rossi fährt den Staatspräsidenten zum San Siro
Italiens Präsident Sergio Mattarella ist ebenfalls im San Siro. Dorthin gebracht wurde er von niemand Geringerem als Motorrad-Superstar Valentino Rossi, der als Tram-Chauffeur auftritt – zumindest im eingespielten Video.
Der grosse Auftritt von Mariah Carey
Als nächstes folgt eine wahre Pop-Ikone. Mariah Carey (56) betritt die Bühne im San Siro und singt mit «Nel blu dipinto di blu», auch bekannt als «Volare», einen der grössten italienischen Hits aller Zeiten. Zum Abschluss performt sie mit «Nothing Is Impossible» noch eines ihrer neuesten Lieder.
Es wird musikalisch
Angeführt von der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin Matilda De Angelis (30) gibt es die erste musikalische Darbietung des Abends. Stücke von grossen italienischen Komponisten wie Verdi oder Puccini werden gespielt.