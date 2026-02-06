Los gehts mit den Athleten

Die ersten Delegationen betreten an den vier verschiedenen Standorten – sofern überall Athleten vertreten sind – die Bühne. Los geht es wie bei jeden Olympischen Spielen mit Griechenland. Bis die Schweizer Athleten kommen, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Nino Niederreiter und Fanny Smith führen die Schweiz erst als 80. von 93 Nationen an.