Eröffnungsfeier im Ticker
Eine der grössten Delegationen betritt das San Siro

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo wird heute offiziell lanciert. Mit unserem Ticker bist du an der Eröffnungsfeier live dabei.
Publiziert: 19:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Nicole Vandenbrouck, Gian-Andri Baumgartner und Julian Sigrist
17:03 Uhr
vor 8 Minuten
«
Zum ersten Mal in der Olympia-Geschichte findet die Athleten-Parade an vier verschiedenen Orten gleichzeitig statt: Mailand, Livigno, Predazzo und Cortina. Was im TV bestimmt perfekt koordiniert wirkt, wirkt im San Siro etwas kurios, weil hinter den Länder-Schilder tragenden Frauen oft gähnende Leere herrscht.
Nicole Vandenbrouck, Blick-Reporterin in Mailand
»
vor 10 Minuten

Grosse kanadische Delegation dabei

Die Kanadier treten an allen vier Austragungsorte auf. Mit über 200 Athletinnen und Athleten stellen die Nordamerikaner die zweitgrösste Delegation dieser Spiele – einzig diejenige aus den USA ist noch grösser.

vor 15 Minuten

Braathen führt Brasilien an

Eine Medaille hat Brasilien an Olympischen Winterspielen bislang noch nicht einfahren können. Das könnte sich in diesem Jahr ändern – dank Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen (25), der die brasilianische Delegation anführt. Zu dieser gehört übrigens auch der gebürtige Lausanner Pat Burgener (31).

vor 20 Minuten

Weitere Nationen folgen

Das erste unserer Nachbarländer marschiert ein. Die beiden Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl (beide in Livigno) haben die Ehre, die österreichische Flagge zu tragen. Dazu kommen auch einige exotische Nationen. Zum ersten Mal ist beispielsweise das westafrikanische Land Benin an den Olympischen Winterspielen mit dabei.

vor 28 Minuten

Los gehts mit den Athleten

Die ersten Delegationen betreten an den vier verschiedenen Standorten – sofern überall Athleten vertreten sind – die Bühne. Los geht es wie bei jeden Olympischen Spielen mit Griechenland. Bis die Schweizer Athleten kommen, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Nino Niederreiter und Fanny Smith führen die Schweiz erst als 80. von 93 Nationen an.

vor 30 Minuten

Olympische Ringe sind platziert

Es geht munter weiter mit musikalischen und tänzerischen Darbietungen. Zwei Gruppen von Darstellern repräsentieren die beiden Orte Mailand und Cortina. Die Musik liefert Violinist Giovanni Andrea Zanon (27). Mit der Zeit verschmelzen die beiden Gruppen zu einer, während sich auch die fünf Olympischen Ringe zusammenschliessen – ganz im Zeichen der Harmonie eben.

vor 43 Minuten

Pausini performt die Nationalhymne

Es folgt der nächste grosse Auftritt einer Pop-Sängerin. Laura Pausini (51) hat die Ehre, die italienische Nationalhymne zu singen. Derweil wird an den beiden Hauptstandorten in Mailand und Cortina die italienische Flagge gehisst.

vor 44 Minuten

Valentino Rossi fährt den Staatspräsidenten zum San Siro

Italiens Präsident Sergio Mattarella ist ebenfalls im San Siro. Dorthin gebracht wurde er von niemand Geringerem als Motorrad-Superstar Valentino Rossi, der als Tram-Chauffeur auftritt – zumindest im eingespielten Video.

vor 53 Minuten

Der grosse Auftritt von Mariah Carey

Als nächstes folgt eine wahre Pop-Ikone. Mariah Carey (56) betritt die Bühne im San Siro und singt mit «Nel blu dipinto di blu», auch bekannt als «Volare», einen der grössten italienischen Hits aller Zeiten. Zum Abschluss performt sie mit «Nothing Is Impossible» noch eines ihrer neuesten Lieder.

20:09 Uhr

Es wird musikalisch

Angeführt von der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin Matilda De Angelis (30) gibt es die erste musikalische Darbietung des Abends. Stücke von grossen italienischen Komponisten wie Verdi oder Puccini werden gespielt.

