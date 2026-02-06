Freude über Ausgleich währt bei Schweizerinnen nur kurz

Die Bilanz

Die Schweiz und Tschechien sind in dieser Saison schon zweimal aufeinander getroffen. Im November gewann das Team von Colin Muller 1:0, im September setzten sich die Tschechinnen in Kloten mit 4:3 durch.

An der letzten WM in Tschechien setzten sich die Gastgeberinnen im Gruppenspiel mit 3:0 durch und fegten die Schweizerinnen im Viertelfinal mit 7:0 vom Eis.

Die Tschechinnen starteten schon gestern ins Turnier und mussten sich mit 1:5 den USA geschlagen geben.