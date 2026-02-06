Freude über Ausgleich währt bei Schweizerinnen nur kurz

Tor! Und schon führt Tschechien wieder. Verteidigerin Wetli wird in der Ecke unter Druck gesetzt und vom Puck getrennt. Und Mlynkova erzielt alleine vor dem Tor das 2:1.
Tor! Laura Zimmermann profitiert von einem Fehler der Tschechinnen und schliesst trocken ab. 1:1.
Tor! 1:0 für Tschechien. Nachdem Maurer einen Schuss abprallen lässt, gehen die Tschechinnen in Führung. Kaltounkova ist es, die resolut nachgesetzt und getroffen hat.
Zug-Stürmerin Lara Stalder versucht schon nach 19 Sekunden die tschechische Keeperon Hesova zu bezwingen. Gefährlich wird es aber nicht.
Das Ziel für die Schweizerinnen an diesem Turnier ist die Bronze-Medaille. Los geht's! Der Puck ist im Spiel.
Mit Saskia Maurer steht heute die Torhüterin von Meister SC Bern in der gut gefüllten neuen Santagiulia-Halle zwischen den Pfosten.
Die Schweiz und Tschechien sind in dieser Saison schon zweimal aufeinander getroffen. Im November gewann das Team von Colin Muller 1:0, im September setzten sich die Tschechinnen in Kloten mit 4:3 durch.
An der letzten WM in Tschechien setzten sich die Gastgeberinnen im Gruppenspiel mit 3:0 durch und fegten die Schweizerinnen im Viertelfinal mit 7:0 vom Eis.
Die Tschechinnen starteten schon gestern ins Turnier und mussten sich mit 1:5 den USA geschlagen geben.
Der spezielle Modus macht es möglich, dass zwei Siege zum richtigen Zeitpunkt (im Viertelfinal und im Halbfinal oder Bronze-Spiel) zur Medaille reichen können. So wie 2014 in Sotschi, als die Schweizerinnen im Viertelfinal Russland besiegten und sich dann im Bronze-Spiel gegen Schweden durchsetzten.
Der Modus ist im Frauen-Hockey ein wenig speziell. Um Kanterniederlagen gegen die überlegenen Amerikanerinnen und Kanadierinnen zu vermeiden, wird in zwei Stärke-Gruppen à fünf Teams gespielt. Die Teams aus der (stärkeren) Gruppe A, zu der auch die Schweiz gehört, sind automatisch für die Viertelfinals qualifiziert, während aus der Gruppe B nur die ersten drei Teams weiterkommen.
So geht es für die Nati darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage in den vier Gruppenspielen gegen Tschechien, Kanada, die USA und Finnland zu erarbeiten.
Der Dritte der Gruppe A trifft im Viertelfinal auf den Sieger der Gruppe B, während der Vierte und der Fünfte in den K.o.-Spielen ein zweites Mal aufeinandertreffen.
Die Schweiz und Tschechien spielen wie folgt: