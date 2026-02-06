DE
Olympia-Eröffnungsfeier futsch
Norovirus-Fall in der Eishockey-Nati der Frauen

Die positiv getestete Nati-Spielerin ist schon seit Auftreten der Symptome isoliert. Als Vorsichtsmassnahme nimmt die Nati am Freitag nicht an der Eröffnungsfeier teil.
Publiziert: 21:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Christian MüllerRedaktor Sport

Schlechte Nachrichten im Lager der Eishockey-Nati: Eine Spielerin ist positiv auf das Norovirus getestet worden.

Die betroffene Sportlerin ist seit Ankunft im olympischen Dorf in einem Einzelzimmer und wird seit dem ersten Auftreten der Symptome isoliert. Das positive Testresultat liegt erst seit Freitagnachmittag vor, schreibt Swiss Olympic. Seit dem Morgen ist die Spielerin wieder symptomfrei. 

Als Sofortmassnahme hat die Nati sich entschieden, nicht an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. Beim Rest des Teams sind bis jetzt keine Symptome aufgetreten. Das Norovirus ist zuvor auch schon beim finnischen Eishockey-Team ausgebrochen. Ob die Schweiz am Samstagabend wie geplant gegen Kanada spielen kann, ist noch nicht klar. 

