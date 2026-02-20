25 Stunden nach dem Bronze-Gewinn betreten die Schweizerinnen die Bühne im House of Switzerland in Mailand. Viel Schlaf gabs dazwischen nicht, wie einige Spielerinnen verraten.

Sie hat mit der Medaille um den Hals geschlafen

Sie hat mit der Medaille um den Hals geschlafen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Hockey-Nati gewinnt Bronze gegen Schweden nach Overtime in Mailand

Captain Lara Stalder feiert bis in die frühen Morgenstunden

Feier am 23. Februar um 18:30 Uhr in Kloten geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Die Bilder gehen viral: Alina Müller, die einem kleinen Mädchen ihren Stock schenkt nach dem Bronze-Spiel. Captain Lara Stalder, die mit der Tochter von Nati-Assistenztrainerin Cyndy Kenyon eine Ehrenrunde dreht in der Arena Santagiulia in Mailand. Doch was ist nach dem historischen Hockey-Moment passiert? Die Nati-Spielerinnen Alina Müller, Lara Stalder, Andrea Brändli und Co. verraten 25 Stunden nach dem 2:1-Overtime-Sieg gegen Schweden, wie die Party-Nacht gewesen ist.

Zunächst aber müssen die Schweizerinnen bis nach dem Final-Match zwischen Kanada und den USA (1:2 n.V.) warten, bis ihnen auf dem Eis endlich die Bronze-Medaille umgehängt wird. Bis dahin wird in der Garderobe gefeiert. Danach gehts zu Familie und Freunden vors Stadion, ins Olympische Dorf für ein kurzes Abendessen, und weiter in den Ausgang.

Andrea Brändli, die Torhüterin des AllStar-Teams des Olympia-Turniers, ist beeindruckt: «Die Älteste unseres Teams hat am längsten gefeiert.» Captain Stalder (31) ist erst in den frühen Morgenstunden ins Bett. Da hat Kaleigh Quennec schon geschlafen – mit der Medaille um den Hals, wie sie im Blick-Interview verrät: «Das Aufwachen war so speziell, auch weil sie so schwer war. Sie wird einen speziellen Platz bekommen.»

Die nächste Feier für unsere Bronze-Heldinnen steigt bereits am Montag, 23. Februar, in der Swiss Arena in Kloten. Das Team wird um 18.30 Uhr erwartet.