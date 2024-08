Unsportliches Verhalten gehört trotz des olympischen Fairness-Gedankens leider auch in bei den diesjährigen Spielen dazu. Diese Skandale und Aufreger sorgten in Paris bisher für Schlagzeilen.

Spionageskandal

Schon vor der Eröffnung der Spiele hatten sie bereits ihren ersten Eklat. Mitglieder des kanadischen Fussballteams spionierten mit einer Drohne bei Trainings ihrer Gegnerinnen aus Neuseeland. Der Betrug fiel auf und hatte weitreichende Konsequenzen.

Der verantwortliche Video-Analyst Joseph Lombardi und die Assistenztrainerin Jasmine Mander (29), der er Berichte erstattet hatte, wurden sogleich nach Hause geschickt – Analyst Lombardi wurde gar festgenommen und zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Später wurde auch Cheftrainerin Bev Priestman (38) vom Kanadischen Olympischen Komitee (COC) suspendiert. Alle drei beteiligten Personen wurden zudem von der Fifa für ein Jahr gesperrt.

Auch für das Team hat der Vorfall Auswirkungen: Den Kanadierinnen wurden sechs Punkte abgezogen. Das COC erhob Einspruch, blitzte damit aber ab. Die individuellen Strafen wurden akzeptiert. Trotz des Punktabzugs haben sich die Nordamerikanerinnen für den Viertelfinal qualifiziert.

Auch für die kanadische Nationaltrainerin Bev Priestman wurde der Skandal zum Verhängnis.

Ausraster gegen Kampfrichterin

Sowohl der georgische Fechter Sandro Bazadze (31) als auch sein ägyptischer Gegner Mohamed Amer (26) brauchten noch einen Treffer für den Sieg. Dann wurde es kurios: Nach der letzten Aktion hielten sich beide mit aggressiven Jubelschreien nicht zurück, obwohl noch nicht klar war, wer den Treffer zuerst gelandet hatte. Als die Kampfrichterin den Ägypter nach dem Studium der Videobilder zum Sieger erklärte, brannten bei der Weltnummer eins Bazazde die Sicherungen durch. «Check, Check!», schrie er, belagerte die Schiedsrichterin und weigerte sich, die Planche zu verlassen. «Sie hat mein Leben ruiniert. Meine Karriere ist vorbei», sagte er später im Interview.

Der georgische Fechter Sandro Bazadze verfolgte die Kampfrichterin.

Verweigerte Handschläge und kampflose Aufgaben

Der marokkanische Judoka Abderrahmane Boushita (26) schied im Sechzehntelfinal der Judo-Konkurrenz bis 66 Kilo gegen den Israeli Baruch Shmailov (30) aus. Statt dem überlegenen Gegner wie üblich zu gratulieren, verweigerte er diesem den Handschlag. Der offensichtliche Grund: der wütende Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

Das Ganze wiederholte sich im Achtelfinal. Auch Nurali Emomali (22) aus Tadschikistan wollte Shmailov nicht die Hand reichen, nachdem er diesen besiegt hatte. Im folgenden Viertelfinal verletzte sich Emomali schwer am Arm und weinte auf der Matte. Neben Mitleid erhielt er auch Häme: Viele Leute sprachen in den sozialen Medien von «schlechtem Karma».

Gar nicht erst angetreten zu einem Erstrunden-Kampf in der Kategorie bis 73 Kilo ist der algerische Judoka Messaoud Redouane Dris (22). Von offizieller Seite hiess es, der dreifache Afrika-Meister habe das Gewichtslimit um 400 Gramm überschritten.

Doch auch hier liegt die Vermutung nahe, dass die israelische Staatsangehörigkeit seines Gegners Tohar Butbul (30) ausschlaggebend war. Denn bereits bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren boykottierte der Algerier Fethi Nourine (33) einen Kampf gegen Butbul.

Abderrahmane Boushita (r.) verweigerte nach der Niederlage seinem israelischen Gegner Baruch Shmailov den Handschlag.

Suspendierung wegen Eiffelturm-Bild

Vom brasilianischen Schwimm-Pärchen ist nur noch die Hälfte übrig. Offensichtlich wollten Ana Vieira (22) und Gabriel Santos (28) die Stadt der Liebe auch abseits des Sports erleben, was Vieira zum Verhängnis wurde. Die 22-Jährige musste nach Hause fahren. Gemeinsam mit ihrem Freund hatte sie ohne Erlaubnis das olympische Dorf verlassen. Daraufhin wurden sie zur Rede gestellt und für den Ausflug verwarnt. Vieira habe sich laut dem Brasilianischen Olympischen Komitee bei der Aufarbeitung des Vorfalls «respektlos und aggressiv» verhalten. Santos weilt noch immer in Paris, da er die Verwarnung gut aufgenommen haben soll.

Wegen dieses Ausfluges zum Eiffelturm mit ihrem Freund Gabriel Santos musste die Schwimmerin Ana Vieira nach Hause fahren.

Mittelfinger für die Kamera

Den Kolumbianer Jhancarlos Gonzalez (27) störten die Fernsehkameras beim Skateboard-Wettbewerb angeblich so sehr, dass er seinen Lauf beenden und neu starten musste. In diesem zweiten Versuch stürzte der 27-Jährige, weshalb er sich zu einer obszönen Geste hinreissen liess: Wütend hielt er dem ungeliebten Objekt den Mittelfinger entgegen. Geholfen halt alles nichts: Gonzalez scheiterte auf dem 22. und letzten Platz in der Qualifikation.

Die ungeliebte Kamera fing den Mittelfinger des kolumbianischen Skateboarders Jhancarlos González ein.

Pannen bei der Eröffnungsfeier

Bei der spektakulären Eröffnungsfeier lief nicht alles nach Plan. Zuerst wurde das südkoreanische Team fälschlicherweise als «Demokratische Volksrepublik Korea», dem offiziellen Namen Nordkoreas, vorgestellt. Die beiden Länder sind seit Jahrzehnten verfeindet. IOC-Präsident Thomas Bach entschuldigte sich darauf beim südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.

Im weiteren Verlauf der Zeremonie wurde die olympische Flagge falsch herum gehisst. Statt der zwei Ringe waren die drei Ringe oben zu sehen.

Mega-Panne bei Eröffnung: Die olympische Flagge hängt falsch herum ( 00:13 )

Wütender Hockey-Coach

Der Trainer der deutschen Landhockey-Frauen, Valentin Altenburg (43), war im Vorrundenspiel gegen Frankreich überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel seines Teams und teilte dies auch unmissverständlich mit. Dumm nur, dass die TV-Mikrofone mitschnitten. «Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache. Das ist schlecht von dir. Meine Güte, jetzt reiss dich zusammen», brüllte er. Dies, obwohl die adressierte Anne Schröder (29) und ihr Team gegen Frankreich mit 5:1 gewannen.

Der deutsche Landhockey-Coach Valentin Altenburg schrie eine Spielerin an. (Archivbild)

Niederlage gegen einen «Anti-Judoka»

Der deutsche Judo-Kämpfer Eduard Trippel (27) scheiterte in der Kategorie bis 90 Kilo überraschend schon im ersten Duell am Schweden Marcus Nyman (33). In die Enttäuschung mischte sich nach der Niederlage auch der Frust über die Kampfweise seines Gegners. In einem wütenden Interview liess er kein gutes Haar an Nyman: «Ich habe richtig gemerkt, dass er einfach kein Judo mit mir machen wollte.» Er nannte den 33-Jährigen einen «Anti-Judoka».

