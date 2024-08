Bei Olympischen Sommerspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 11. August ins Geschehen eingreifen.

Diese Schweizer sind am Sonntag im Einsatz

Letzter Olympia-Tag in Paris

1/4 Fabienne Schlumpf und Helen Bekele stehen im Marathon am Start.

Letzter Tag an den Olympischen Spielen in Paris, letzte Chance auf eine weitere Medaille. Das sind die letzten Schweizer Edelmetall-Hoffnungen.

Bereits um 8 Uhr gilt es ernst. Dann stehen die Marathonläuferinnen Helen Bekele und Fabienne Schlumpf am Start.

Um 11 Uhr greifen dann die letzten Schweizer im Kampf um eine Medaille ein: Anna Jurt qualifizierte sich am Samstag dank eines 9. Platzes in ihrer Halbfinal-Serie für den Final des Modernen Fünfkampf. Im Final am Sonntag muss sich Jurt noch steigern, um sich Edelmetall sichern zu können. Zur gleichen Zeit im Einsatz steht Aline Seitz im Omnium Scratch Bahnradrennen.

Ab 8 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Marathon: Helen Bekele, Fabienne Schlumpf

Ab 11 Uhr: Radsport

Frauen, Bahn, Omnium Scratch: Aline Seitz

Ab 11 Uhr: Moderner Fünfkampf

Frauen, Einzel, Final: Anna Jurt