1/6 Morgane Métraux: Sensationell Halbzeit-Leaderin im Golf-Turnier.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Was für eine Runde! Traumtag für Golferin Morgane Métraux (27). Die Waadtländerin absolviert die 18 Löcher mit überragenden 6 Schlägen unter Par und übernimmt sensationell die Führung im Turnier. Nun ist Halbzeit: Die Medaillen werden am Samstag vergeben.

Wer ist diese Schweizerin, die scheinbar aus dem Nichts von einer Medaille träumen darf? Métraux ist zum zweiten Mal für die Spiele qualifiziert, aber zum ersten Mal dabei. Sie verzichtete auf Tokio 2021, um weiter Punkte für den später geschafften Aufstieg in die LPGA-Tour zu sammeln. Wer reiste anstelle von Métraux nach Tokio? Ihre Schwester Kim (29), die damals auf Rang 54 landete.

Schwester Kim kann nicht vor Ort sein

Blick erreicht Kim Métraux in der Schweiz. Sie sagt: «Leider kann ich nicht in Paris dabei sein, ich bereite mich in der Schweiz auf die Scottish Open vor. Ich habe aber Morgane über Livescore und am Fernsehen verfolgt. Ihr Tag war verrückt, ich bin superstolz und extrem glücklich für sie. Hoffentlich kann sie so weiter machen, ich freue mich auf die letzten beiden Turniertage.»

Kim und Morgane haben grosse Teile ihrer Karrieren als «Golf-Zwillinge» parallel vorangetrieben, inklusive Studium in Florida und gemeinsames WM-Silber an der Amateur-WM 2016. Die Schwestern studierten ab 2014 in den USA in derselben Klasse Business Management, spielten in der gleichen Uni-Mannschaft Golf, schlossen die Uni 2018 zusammen ab und starteten ab 2019 gleichzeitig ihre Profi-Karrieren.

Das war trotz Altersunterschied möglich, weil Morgane ihre Matur mit dem ein Jahr älteren Jahrgang machte und dann Kim vor dem Studium ein Zwischenjahr einlegte.

Doch die parallelen Wege sind vorbei. Kim Métraux ist Weltnummer 270 und spielt vor allem auf der europäischen Tour. Olympia-Entdeckung Morgane Métraux belegt Weltranglistenposition 137 und spielt auf der LPGA-Tour gegen die besten Spielerinnen der Welt. Jetzt in Paris mischt sie die Konkurrenz inklusive Weltnummer 1, Nelly Korda (26, USA), mächtig auf.

Grossvater und Vater jahrzehntelang in der Töff-WM präsent

Dabei ist den Schwestern ein ganz anderer Sport in die Wiege gelegt worden: Töff! Grossvater Michel Métraux und Vater Olivier Métraux sind zwei der prägendsten Figuren des Schweizer Grand-Prix-Sports. Als Teamchefs und Sponsoring über ihre Autoteilefirmen begleiten sie viele Schweizer Piloten wie Michel Frutschi, Jacques Cornu, Heinz Lüthi oder Tom Lüthi. Dominique Aegerter sagt über Olivier Métraux: «Ich verdanke ihm meine Karriere. Er holte mich in die WM und schaute, dass ich einen Platz habe und finanzierte alles jahrelang. Morgane und Kim kenne ich natürlich auch. Neben Golf spielen sie auch gut Klavier!»

Durch seine talentierten Töchter wechselte der Papa aber den Sport. In der Töff-WM ist Métraux nicht mehr aktiv, er verfolgt die Golf-Karrieren eng und war zu Beginn der Profi-Laufbahnen auch als Caddie unterwegs.

Doch Töff bleibt in den Herzen der Métraux’ präsent. Morgane besuchte letztes Jahr den GP in Valencia. Jetzt spielt sie aus dem Nichts in Paris um Olympia-Medaillen.