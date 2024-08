09:32 Uhr

Der Zeitplan

Am Donnerstag und Freitag kämpfen die Leichtathletinnen in Paris um die Olympia-Medaillen im Siebenkampf. Zum Auftakt um 10.05 Uhr stehen die Rennen über die 100 m Hürden an. Die 26 Athletinnen sprinten in drei separaten Heats.

100 m Hürden – Donnerstag 10.05 Uhr

Hochsprung – Donnerstag 11.05 Uhr

Kugelstossen – Donnerstag 19.35 Uhr

200 m – Donnerstag 20.55 Uhr

Weitsprung – Freitag 10.05 Uhr

Speerwurf – Freitag 11.23 Uhr

800 m – Freitag 20.25 Uhr