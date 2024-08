Bitter! Trotz starker Leistung verlieren die Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner den Olympia-Halbfinal in Paris in drei Sätzen. Die Kanadierinnen sind zu stark. Der Schweizer Medaillen-Traum lebt dennoch.

1/8 Aus der Traum von Olympia-Gold: Tanja Hüberli (r.) und Nina Brunner verlieren ihren Halbfinal.

Auf dem Weg in diesen Olympia-Halbfinal haben Tanja Hüberli und Nina Brunner beeindruckt: Fünf Spiele, fünf Siege – ohne Satzverlust. Und dies mit Auftritten, die dermassen abgeklärt und souverän durchgezogen waren, dass sie nie wirklich in Bedrängnis geraten sind.

Spielwitz und Spielübersicht

Deshalb ist der 0:2-Rückstand, den sich die Schweizerinnen gleich zu Beginn des Spiels gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson einhandeln, kein Anlass zur Sorge. Hüberli/Brunner finden rasch gut in die Partie. Die kanadische Abwehrspielerin Humana-Paredes, Weltmeisterin von 2019, lassen sie laufen und variieren mit den Bällen, dass sie sich nicht darauf einstellen kann. Weil sie dann auch noch den Spielwitz gepaart mit ihrer Spielübersicht auspacken, können Melissa/Brandie einpacken.

ine Serie von fünf Punkten bricht ihren Widerstand. Die Schweizerinnen überzeugen am Service mit Assen oder im Spiel mit direkten platzierten Bällen. Den ersten Satzball versenken Hüberli/Brunner zum 21:14.

Die Startphase des zweiten Satzes ist zumindest punktemässig ähnlich wie der Startsatz, doch zunächst servieren die Kanadierinnen etwas stärker. Die Bälle der Schweizerinnen sind nicht mehr so knallhart auf den Punkt, so bleiben Melissa/Brandie dran und stellen mit wechselnden Bällen Abwehrspielerin Brunner vor Herausforderungen.

Weil beide Teams ihre Klasse ausspielen, entwickelt sich ein Krimi um den Final-Einzug. Jetzt geht es darum, welches Duo die Balance zwischen Risiko und Cleverness besser halten kann. Die Schweizerinnen vergeben einen Matchball, das gibt den Kanadierinnen Aufwind, der nicht mehr abebbt: Sie holen sich den zweiten Satz mit 22:20. Es ist der erste Satzverlust von Hüberli/Brunner an diesem Olympia-Turnier.

Historischer Final-Einzug verpasst

Das Tiebreak entscheidet darüber, wer am Freitag um Olympia-Gold spielen kann. Ein 1:4-Rückstand ist schon mal eine Hypothek, die Schweizerinnen ziehen ein Timeout. Sie wissen, dass sie die Qualitäten besitzen, um das Spiel zu drehen. Dafür müssen aber ihre Aktionen in allen Bereichen sattelfest sein. Nach einer Startphase mit zu vielen Eigenfehlern finden Hüberli und Brunner den Tritt wieder.

Der Krimi schreibt ein nächstes Kapitel, weil sich die beiden Teams ein Duell auf höchstem Niveau liefern. Am Ball muss der richtige Entscheid getroffen werden, aber sie dürfen dennoch nicht nachlassen. Die kanadische Blockerin Wilkerson hat just ihre beste Phase am Netz, als es ums Eingemachte geht. Eigenfehler der Schweizerinnen besiegeln ihr Schicksal und bringen sie um den historischen Final-Einzug. Melissa/Brandie holen sich den entscheidenden Satz mit 15:12. Hüberli/Brunner spielen am Freitagabend um Olympia-Bronze.

«Unglaublich bitter»

«Es ist unglaublich bitter. Wir hätten den Final erreichen können, das ist das Allerschlimmste», erklärt Hüberli nach Spielschluss gegenüber SRF. «Bei unserem Matchball, bei meinem Zuspiel, da wollte ich wohl zu viel, um den Punkt zu machen. Dann hätten wirs gehabt.» Brunner sagt: «Wenn du Matchball hast und das Spiel verlierst – das sind die schlimmsten Niederlagen. Wir waren so nahe dran. Aber: Wir haben uns nichts vorzuwerfen.»

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker.