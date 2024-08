Olympia-Silber-Gewinnerin in heftigen Autounfall verwickelt

1/7 Da war die Welt noch in Ordnung: Die Amerikanerinnen posieren mit ihren Silbermedaillen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Sonntag hat Micha Hancock (31) mit dem amerikanischen Volleyball-Team den Olympia-Final gegen Italien mit 0:3 Sätzen klar verloren und damit die Titelverteidigung verpasst. Eine bittere Niederlage, die nun zur Nebensache wird.

Hancock meldet sich wenige Tage nach dem Gewinn von Olympia-Silber mit einem erschreckenden Foto auf Instagram. Darauf ist sie mit einem dick zugeschwollenen, blauen Auge zu sehen. Die Volleyballerin war nicht etwa in eine Schlägerei verwickelt, sondern in einen Autounfall. Nachdem sie mit dem Team die Medaille gefeiert hat, ist ihr Taxi auf dem Rückweg zum Hotel in einen Mast gekracht.

«Ich habe einige Verletzungen»

So wie Hancocks Gesicht aussieht, muss der Aufprall heftig gewesen sein. «Ich bin froh, noch am Leben zu sein», schreibt sie denn auch. Und verrät weiter, dass sie nicht nur mit einem blauen Auge davongekommen ist. «Ich habe einige Verletzungen, werde mich aber innerhalb von Monaten erholen», schreibt sie. Was genau das für Verletzungen sind, lässt sie offen. Stattdessen appelliert sie an ihre Follower: «Passt auf euch auf und tragt eure Sicherheitsgurte.»

Zudem ist sie dankbar, dass ihre Teamkollegin Jordan Larson (37) bei ihr war und sich um sie gekümmert hat. Auch Larson meldet sich vom Unfall gezeichnet in einem Video auf Social Media. Ihre Schürfungen im Gesicht sind aber bei weitem nicht so schlimm wie diejenigen Hancocks.

«Ich habe beschlossen, mit einem Knall abzutreten», meint sie mit einer Prise Humor. Und fügt an: «Es hätte definitiv schlimmer sein können.» Bei den Bildern hatten die beiden tatsächlich Glück im Unglück.