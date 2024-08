Der Rapper und Musikproduzent Dr. Dre will nach seinem Auftritt im Rahmen der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 mehr: In vier Jahren möchte er selbst als Sportler antreten. In welcher Disziplin? Das dürfte viele überraschen.

1/6 Dr. Dre will 2028 an die Olympischen Spiele.

SpotOn Die People-Agentur

Nach Olympia ist vor Olympia. Das denkt sich kein Geringerer als Rapper und Musikproduzent Dr. Dre (59), der schon jetzt für die Olympischen Sommerspiele 2028 trainiert, die in seiner Stadt ausgetragen werden: Los Angeles. Der US-Amerikaner kündigt in einem Video-Interview vollmundig an, teilnehmen zu wollen.

«Es ist mein verfluchter Ernst», sagt die Rap-Ikone («Nuthin' But a G Thang») im Gespräch mit Nischelle Turner (49) von «Entertainment Tonight». Nachdem die Olympischen Spiele in Paris unter anderem mit Auftritten von Dr. Dre mit Kollege Snoop Dogg (52), Billie Eilish (22) und den Red Hot Chili Peppers beendet wurden, will der Musiker beim nächsten Mal mehr als nur hinter dem Mikro stehen. «Ich versuche, bei den Olympischen Spielen 2028 mitzumachen», kündigt Dr. Dre an.

Dr. Dres Wunschdisziplin überrascht

Möchte er etwa beim Breakdancing/Breaking antreten, was zu seiner musikalischen Leidenschaft passen würde? Nein. Seine Antwort überrascht. «Bogenschiessen», sagt der 59-Jährige und betont: «Ich meine es wirklich ernst. Ja.»

Dann enthüllt Dre, dass er seit Jahrzehnten ein Bogenschütze ist und in der Junior Highschool Teil eines Teams war. Obwohl er für einige Zeit das Interesse verloren habe, schiesse er dank seines Sohnes, der ihm eine neue Ausrüstung geschenkt habe, wieder mit grosser Freude mit Pfeil und Bogen. Der Rapper habe die Zielscheibe im Garten seines Anwesens aufgestellt und trainiere fleissig. Ob Dr. Dre es damit wirklich ernst meint und dann womöglich tatsächlich teilnehmen können wird, wird sich noch zeigen müssen.