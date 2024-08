Letsile Tebogo gewann über 200 Meter Gold Botswana schmeisst Mega-Party für ersten Olympiasieger

An den Olympischen Spielen in Paris konnte Letsile Tebogo über 200 m Top-Favorit Noah Lyles schlagen und machte sich so zum ersten Olympiasieger der Geschichte Botswanas. Rund 20'000 Menschen feierten bei der Ankunft in der Heimat den neuen Volkshelden.