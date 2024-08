Beim Empfang in Morges VD Schweizer Bronze-Heldin mit Lamborghini überrascht

Zoé Claessens holte in Paris die Bronzemedaille im BMX Racing. Die Waadtländerin wurde nach der Schlussfeiern in Paris in ihrer Heimat empfangen. Ihr Bruder Arthur hatte dabei eine ganz besondere Überraschung geplant.