Herzig oder peinliche Show? Ehemann wirft Olympiasiegerin über seine Schultern

Die Fechterin Manon Apithy-Brunet gewinnt an den olympischen Spielen die Goldmedaille. Unmittelbar nach dem Duell springt ihr Ehemann Boladé auf die Bahn und sorgt für einen komischen Jubel. Auch in den sozialen Medien kommt die Aktion nicht gut an.