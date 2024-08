Wie schon in Tokio Turmspringer strickt auf den Rängen

Der britische Turmspringer Tom Daley ging 2021 an den Sommerspielen in Tokio mit seinem Zeitvertreib auf der Tribüne viral: dem Stricken. Nun fängt ihn die Kamera auch in Paris bei seiner Leidenschaft ein. Daley möchte einen Pullover während der Spiele fertigstellen.