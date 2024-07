Publikum feiert heimlichen Helden Offizieller in Badehose begeistert mit Auftritt im Olympia-Pool

Am Sonntagmorgen kommt es zwischen den Vorläufen an den Schwimmwettbewerben an Olympia zu einer kuriosen Szene. In modischer Badebekleidung wird ein Offizieller an den Pool gerufen, um eine verloren gegangene Badekappe aus dem Wasser zu holen.