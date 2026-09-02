Der seit diesem Sommer ablösefreie Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez hat einen neuen, alten Klub gefunden. Laut italienischen Medien wechselt er zurück zu Torino, für das er bereits von 2020 bis 2024 gespielt hat.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Seit dem Vertragsende bei Betis Sevilla im Sommer war Ricardo Rodriguez (34) vertragslos. Nun hat er wohl einen neuen Verein gefunden. Und dieser ist ihm bereits bestens bekannt. Laut dem Portal Tuttomercato absolviert der Linksverteidiger am Mittwoch den Medizincheck bei Torino. Für die Turiner ist er bereits von 2020 bis 2024 aufgelaufen. Auch Sky vermeldet den Wechsel bereits.

In seinen vier Jahren im Piemont kam der Schwamendinger 129 Mal für «Il Toro» (deutsch: «der Stier») zum Einsatz. In den Saisons 2022/23 und 2023/24 führte er den Traditionsklub mit den granatroten Trikots sogar als Captain an.

Aufgrund seines Status als vertragsloser Spieler kann Rodriguez auch nach der Schliessung des Transferfensters in Italien am 1. September noch wechseln.

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Rodriguez wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Für die Zürcher spielte er 48 Mal, ehe er 2012 zu Wolfsburg in die Bundesliga wechselte. Eine Rückkehr in die Schweiz war immer mal wieder Thema, so auch 2025. Vor einem Jahr habe man ihm ein Angebot gemacht, verriet FCZ-Präsident Ancillo Canepa bei Blue. Es scheiterte aber am Lohn. «Es ist schon eine gewisse Differenz zwischen dem, was er erwartet, und dem, was wir in der Lage sind zu zahlen», so Canepa.

Für die Nati ist Rodriguez bisher 144 Mal aufgelaufen.