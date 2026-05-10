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Fussball: Leicester-Fans bescheren Lehmann zwei Preise
Nati-Star in Leicester
Alisha Lehmann wird ausgezeichnet – und erntet Spott
Die Leicester-Fans scheinen Alisha Lehmann zu lieben. Die Schweizerin wird gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet. Das kommt aber nicht bei allen gut an.
Publiziert: 07:25 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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