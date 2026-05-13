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Al-Hilal versaut Cristiano Ronaldo die Meisterfeier
Meisterfeier versaut
Ronaldo bläst Trübsal – VIP-Gäste gehen auf Fans los
Al-Nassr wäre mit einem Sieg gegen Al-Hilal vorzeitig Meister geworden. Bis zur achten Minute der Nachspielzeit sieht alles gut aus. Dann kommt aber alles anders.
Publiziert: 12:18 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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