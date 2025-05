Reusser vor Gesamtsieg an der Burgos-Rundfahrt

Marlen Reusser ist der Gesamtsieg an der Burgos-Rundfahrt kaum mehr zu nehmen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 33-jährige Bernerin, die seit diesem Jahr für das spanische Team Movistar fährt, gewinnt die 3. Etappe der Burgos-Rundfahrt über 95 km mit einem Vorsprung von 40 Sekunden auf die Niederländerin Yara Kastelijn. Mit Petra Stiasny (5.) und Elise Chabbey (6.) überzeugen zwei weitere Schweizerinnen.

Reusser übernimmt dank des zweiten Sieges in diesem Jahr die Gesamtführung, und dies deutlich. Vor dem abschliessenden Einzelzeitfahren am Sonntag über 9,41 km liegt sie 1:10 Minuten vor Kastelijn. Die Norwegerin Mie Björndal Ottestad, die als Leaderin in die 3. Etappe geht, fällt auf den 9. Platz zurück.