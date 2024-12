1/4 Das Verfahren gegen Kylian Mbappé in Schweden wurde eingestellt. Foto: AFP

Cédric Heeb Redaktor Sport

Aufatmen bei Kylian Mbappé: Das Ermittlungsverfahren, das in Schweden aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen aufgenommen wurde, ist von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Dies teilte sie am Donnerstag in einem Communiqué mit.

«Im Laufe der Ermittlungen wurden eine Person, die begründet der Vergewaltigung verdächtigt wurde, und zwei Fälle von sexueller Belästigung ermittelt, aber ich bin der Meinung, dass die Beweise nicht ausreichen, um das Verfahren fortzusetzen, und die Ermittlungen werden daher eingestellt», erklärte die zuständige Staatsanwältin. Dabei sei Mbappé, der in der Mitteilung nicht namentlich genannt wird, nicht über den Verdacht einer Straftat informiert worden.

Kurztrip nach Stockholm

In einem Interview äusserte sich Mbappé kürzlich zu den Vorwürfen und stritt sie, wie zuvor schon auf sozialen Netzwerken, ab. Der Stürmer von Real Madrid habe keine Vorladung erhalten, er wisse auch nicht, wer die Klage eingereicht hat: «Ich habe nichts von den Behörden gehört, daher habe ich mich nicht betroffen gefühlt.»

Während der Länderspielpause im Oktober – Mbappé wurde verletzungsbedingt nicht fürs französische Nationalteam aufgeboten – reiste der 25-Jährige nach Schweden für einen Kurzurlaub. Dort habe er am Donnerstag, 10. Oktober, mit einer Gruppe ein Restaurant und einen Nachtklub besucht und ist am Freitag wieder abgereist. Am Sonntag hat das mutmassliche Opfer nach medizinischer Untersuchung Anzeige erstattet.